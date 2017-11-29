США ужесточили санкции в отношении российских компаний

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Вчера вступили в силу поправки, усложняющие доступ российским компаниям, находящимся под санкциями, к долговому рынку. Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сообщил Минфин США.

По информации, максимальный срок финансирования для подобных банков снижается с 30 до 14 дней; для подобных нефтегазовых компаний - с 90 до 60 дней; эти положения распространяются на займы, сделанные, начиная с 28 ноября.

В принятом законе о санкциях затрагивается вопрос ограничений на вложения в ОФЗ, и Минфин США обещал принять конкретное решение до февраля 2018 года, уточняет агентство.

Агентство Reuters, цитируя первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву, пишет, что негативный эффект возможных санкций США в отношении госдолга РФ будет краткосрочным: "Мы рассматривали разные сценарии − и запрет на новые вложения по аналогии с другими случаями санкций, и в целом запрет на держание такого рода бумаг… В зависимости от сценария, в целом, долгосрочно ситуация стабилизируется всегда, краткосрочно − может быть некоторая волатильность… Если мы будем видеть определенные риски, то мы можем задействовать различные инструменты, которые у нас есть, для поддержания финансовой стабильности".

Однако участники рынка не разделяют этого оптимизма. Эксперты полагают, что подобные ограничения могут обернуться очень серьезными последствиями для финансовых рынков.