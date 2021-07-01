США столкнулись с неожиданными препятствиями в восстановлении экономики

Безработных в США — все еще на семь миллионов больше, чем было до пандемии

Правительство Соединенных Штатов на фоне успехов в борьбе пандемией и снятия коронавирусных ограничений считает, что экономика страны будет восстанавливаться достаточно быстрыми темпами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, США столкнулись с рядом препятствий на пути к реализации своих планов

Как отмечает глава Федерального резервного банка в Ричмонде Томас Баркин, аномалии, связанные с работой бизнеса, будут затруднять рост экономики.

В частности, он заметил: парки отдыха вынуждены ограничивать свои часы работы из-за недостатка сотрудников. Персонала не хватает, хотя в стране достаточно высок уровень безработицы. Автопром замедляет производство из-за проблем с поставками в период, когда салоны добиваются рекордного объема продаж.

"Кто знал, что возвращение к нормальной работе окажется таким трудным?" — спрашивает Т.Баркин.

У потребителей в США сейчас есть возможность тратить деньги, в том числе — за счет сохраняющихся мер поддержки граждан.

В последние недели в стране зафиксирован рост трат на сферу услуг, приток посетителей отметили и рестораны. Но владельцы заведений жалуются, что кадров для обслуживания клиентов не хватает.

При этом безработных в США — все еще на семь миллионов больше, чем было до пандемии. А бизнес жалуется, что не может закрыть рекордное количество вакансий.