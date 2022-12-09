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США разрешили банкам Казахстана проводить операции по российским картам "Мир"

США разрешили банкам Казахстана проводить операции по российским картам "Мир" Банки Казахстана получили разрешение от Минфина США на осуществление операций по платежным картам "Мир".
Финансы
9 декабря 2022 г. 14:03
США разрешили банкам Казахстана проводить операции по российским картам Мир

Банки Казахстана получили разрешение от Минфина США на осуществление операций по платежным картам "Мир".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

"8 декабря 2022 года регуляторами было пoлучено письмо от Управления по контролю за инoстранными активами - подразделения Министерства финансoв США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснилo, что не возражает против использования банкoвских карт системы "Мир" частными лицами, а именнo гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для сoвершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельнoсть", - говорится в сообщении.

Однако данные операции будут находиться под особым контролем, чтобы не допустить использование послаблений для обхода антироссийских санкций.

Ранее Минфин США ввел санкции против Национальной системы платежных карт, которая выступает оператором системы "Мир", и пригрозил санкциями всем зарубежным кредитным организациям, которые будут помогать России уходить от санкций.

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Версия на английском языке Kazakh banks get US permission for transactions through Russia's Mir system

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