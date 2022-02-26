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США рассматривают санкции против Центробанка России

США рассматривают санкции против Центробанка России Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России.
Финансы
26 февраля 2022 г. 20:39
США рассматривают санкции против Центробанка России

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере 643 млрд долларов США, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции на Украине. По их словам, консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако, как отмечают источники Bloomberg, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказался комментировать агентству информацию о возможном введении мер против ЦБ РФ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiya Mərkəzi Bankına qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirir

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