США рассматривают санкции против Центробанка России

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России.

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере 643 млрд долларов США, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции на Украине. По их словам, консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако, как отмечают источники Bloomberg, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказался комментировать агентству информацию о возможном введении мер против ЦБ РФ.