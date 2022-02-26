США рассматривают санкции против Центробанка России

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России.
По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере 643 млрд долларов США, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции на Украине. По их словам, консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако, как отмечают источники Bloomberg, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.
Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказался комментировать агентству информацию о возможном введении мер против ЦБ РФ.