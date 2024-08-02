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США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ Министерство финансов США продлило до 12 октября разрешение на проведение сделок с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) России.
Финансы
2 августа 2024 г. 19:08
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ

Министерство финансов США продлило до 12 октября разрешение на проведение сделок с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

Предыдущая версия генеральной лицензии американских властей позволяла осуществлять эти операции до 13 августа.

В июне Минфин ввел санкции против Московской биржи. В санкционный список также внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу "Московская биржа ").

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