США примут меры, если Китай будет сбывать товары по демпинговым ценам

США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам.

США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее информации, Вашингтон предупредил Пекин, что США и их союзники примут меры, если Китай попытается решить проблему избыточных мощностей за счет сбыта товаров на рынках по ценам ниже рыночных. Как заявили два высокопоставленных чиновника Минфина США, американская делегация ясно выразила свою обеспокоенность во время недавнего визита в Китай, в том числе в ходе беседы с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Как отметила газета, заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо выразил обеспокоенность тем, что китайская политика, которая ориентирована на предложение, а не на спрос, ведет к тому, что избыток производства ударит по мировым рынкам. "Остальной мир будет реагировать в новом антикитайском ключе", - приводит FT его слова.

Больше всего Вашингтон беспокоит сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и литий-ионные батареи.