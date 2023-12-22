США пригрозили отключать банки от финансовой системы за нарушение санкций против РФ

США будут вносить зарубежные банки в черный список и отключать их от своей финансовой системы за нарушение санкций против России в сфере военной промышленности.

США будут вносить зарубежные банки в черный список и отключать их от своей финансовой системы за нарушение санкций против России в сфере военной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

"Это уведомление ясно дает понять, что те, кто финансирует и содействует сделкам с товарами, которые оказываются на поле боя, столкнутся с серьезными последствиями", - сообщил FT замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Администрация президента США, как пишет газета, уведомит о новых правилах американские и европейские банки, чтобы они передали всю информацию своим банкам-корреспондентам.

Собеседник из администрации президента США уточнил, что власти Соединенных Штатов пытаются определить товары, которые имеют ключевое значение для способности России создавать оружие. Ограничения в финансовой сфере, по его словам, позволяют найти эти товары и ограничить их поставки в страну.