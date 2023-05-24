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США потратили на обслуживание госдолга свыше $460 млрд

США потратили на обслуживание госдолга свыше $460 млрд США потратили на обслуживание госдолга $460,26 млрд или 12,75% от всех расходов федерального бюджета с октября 2022 года по апрель 2023 года (первые семь месяцев 2023 финансового года, который длится с 1 октября по 30 сентября).
Финансы
24 мая 2023 г. 21:14
США потратили на обслуживание госдолга свыше $460 млрд

США потратили на обслуживание госдолга $460,26 млрд или 12,75% от всех расходов федерального бюджета с октября 2022 года по апрель 2023 года (первые семь месяцев 2023 финансового года, который длится с 1 октября по 30 сентября).

Как передает Report, об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на данные Минфина США.

Траты на эти нужды, как пишет издание, соответствуют примерно 1,7% американского ВВП ($25,46 трлн).

Доля трат на оплату процентов по госдолгу в расходной части бюджета росла с начала пандемии коронавируса.

По итогам 2020 финансового года сумма составила $522,77 млрд или 7,99% от всех бюджетных расходов. В 2021 году объем трат увеличился до $562,39 млрд (8,24%) и $718,75 млрд (11,46%) в 2022 году.

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