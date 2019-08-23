США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме

Банк Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции за рубежом.

Как передаёт Report, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.

По версии SEC, банк по крайней мере с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц из государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с целью оказать "неподобающее влияние" на них ради достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе. Комиссия подчеркнула, что банк согласился урегулировать дело без признания или отрицания правонарушений.

Сотрудники Deutsche Bank, считают американские власти, фабриковали записи, тем самым скрывая коррупционную направленность практики приема на работу. Родственники должностных лиц становились сотрудниками финансового института в обход процесса подбора, предъявляющего строгие требования обычным претендентам.