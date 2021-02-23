США намерены повысить налоги для восстановления экономики

Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физических лиц

Усиление налогообложения, в первую очередь в корпоративной сфере, может потребоваться в США для финансирования планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью газете The New York Times в формате онлайн-трансляции.

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать повышения налога на прирост капитала, Йеллен отметила, что "этот вопрос заслуживает рассмотрения". Также она напомнила об объявленных ранее президентом Джо Байденом планах повысить налог на прибыль до 28% с уровня в 21%, установленного предыдущим главой администрации США.

Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физических лиц. "Введение налога на богатство обсуждалось, но президент Байден не поддерживает этих планов", – указала она, добавив, что он точно не будет введен для лиц, чьи доходы в год составляют не более 400 тыс. долларов США.

Осторожно она высказалась и относительно введения налога на финансовые транзакции. "Необходимо сначала тщательно проанализировать возможные результаты такого решения", – указала Йеллен.

