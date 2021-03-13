США начали расследование в отношении крупнейшей криптобиржи

Стоимость токена криптобиржи за 15 минут упала до локального минимума 247 долларов США

Регулятор США начала проверку в отношении крупнейшей криптобиржи Binance.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Bloomberg.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проверит, позволяла ли криптобиржа резидентам США торговать деривативами, не имея на это соответствующей лицензии. В публикации подчеркивается, что торговую площадку не обвиняют в нарушениях.

Представители Binance сообщили, что сотрудничают с регуляторами по всему миру и строго соблюдают нормативные требования. Глава криптобиржи Чанпэн Чжао призвал не обращать внимания на эти новости.

Сразу после публикации стоимость токена криптобиржи Binance Coin за 15 минут упала до локального минимума 247 долларов США, снизившись на 7%.