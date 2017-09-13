США могут ввести финансовые санкции против Китая

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Если Китай не будет следовать решению Совбеза ООН по новым санкциям против КНДР, Вашингтон может ввести финансовые санкции против Пекина. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Agency, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе конференции на телеканале CNBC.

"Если Китай не будет выполнять это решение по санкциям, мы введем дополнительные санкции против них, которые закроют Китаю доступ к американской и международной долларовой системе", - сказал Мнучин.

Отметим, что ранее Совбез ООН единогласно поддержал введение новых санкций против КНДР после шестых по счету и самых мощных ядерных испытаний Пхеньяна, которые состоялись 3 сентября. Новые санкции предусматривают, в частности, запрет на поставки северокорейского текстиля и ограничивают экспорт в изолированную страну нефти.