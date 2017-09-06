США могут вернуть 4 трлн долларов вывезенного из страны американского капитала

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп призвал к возвращению находящегося за рубежом американского капитала, размер которого он оценил в 4 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, для этого глава Белого дома заявил о своем стремлении снизить налоги, в первую очередь для среднего класса и предпринимателей.

"Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок", - отметил Трамп.

Д. Трамп также призвал сделать налоговый кодекс настолько простым, насколько это возможно.

Отметим, что в конце апреля Трамп предложил снизить налог на прибыль компаний с 35% до 15%. При этом компаниям, выводящим производство за рубеж, он пообещал высокие налоги – в размере 35%. По словам Трампа, американцев в 2017 году ждет новый налоговый кодекс.