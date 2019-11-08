США могут отложить введение пошлин в отношении Китая, запланированное на 15 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро.

"Сейчас на повестке пошлины, которые должны быть введены 15 декабря. Мы могли бы - и это снова зависит от президента - отложить эти пошлины", - сказал Наварро в эфире радиостанции NPR.

Вместе с тем Наварро отметил, что речь не идет об отмене существующих пошлин.

Уже 16 месяцев США и Китай находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Ожидается, что первая часть торгового соглашения между странами будет подписана в этом месяце.