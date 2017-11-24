США могут обрушить рубль в январе

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Рубль может обвалиться в конце этого или начале следующего года, когда станет известно, какие новые санкции США введут против России. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, Если будет наложен запрет на покупку российских облигаций, это может спровоцировать их массовую распродажу и взвинтить спрос на валюту.

Аналитики полагают, что до конца года ситуация будет более-менее стабильной, хотя рубль будет слабеть. Дополнительную поддержку рублю оказывают положительное сальдо по счету текущих операций, контролируемый бюджетный дефицит, рост золотовалютных резервов и пересмотр суверенного рейтинга с перспективой его повышения.

Налоговые выплаты в конце ноября, которые аналитики оценивают примерно в 600 млрд рублей, заставят доллар подешеветь. В то же время доллар начнет дорожать к концу текущего года, считает Том Левинсон из Sberbank CIB. Этому будут способствовать увеличение выплат по внешнему долгу, ухудшение ситуации с валютной ликвидностью. Вложения иностранных инвесторов в российские облигации (ОФЗ), достигшие рекордных значений, вероятно, начнут сокращаться.

Аналитик "Алор брокер" Евгений Корюхин считает, что доля американских резидентов в объеме ОФЗ не превышает 2% и что возможный запрет существенно не скажется на стоимости бумаг. С другой стороны, аналитик отмечает, что доля всех нерезидентов составляет около 30% от всего номинального объема в 7,19 трлн рублей по состоянию на 1 ноября 2017 года. То есть у нерезидентов бумаг примерно на 40 млрд долларов по текущему курсу.

"Вполне возможно, что распродажа вызовет лишь временную просадку, так как интерес к данным бумагам проявят российские банки. Основной же удар, скорее всего, придется по рублю, так как продав облигации, нерезиденты будут конвертировать полученную прибыль в валюту с дальнейшим ее выводом за рубеж", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.