США могут арестовать российские активы

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Арест российских активов в США возможен из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, посол США в России Джон Хантсман не исключает такую возможность.

"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения… Но, конечно, это возможно", - сказал посол в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании.

"Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят", - добавил посол.

Напомним, что 26 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

Аналитическая группа Report отмечает, что если аналогичный шаг предпримут США, курс доллара в России может превысить 60 рублей.