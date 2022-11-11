США лишили Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой.
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В минторговли подчеркнули, что большое вмешательство российских властей в экономические процессы привело к искажению цен и издержек. Из-за этого неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.
"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", – говорится в заявлении ведомства.