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США лишили Россию статуса рыночной экономики

США лишили Россию статуса рыночной экономики Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой.
Финансы
11 ноября 2022 г. 06:34
США лишили Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующий статус РФ получила 20 лет назад. Отмечается, что он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из РФ.

В минторговли подчеркнули, что большое вмешательство российских властей в экономические процессы привело к искажению цен и издержек. Из-за этого неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.

"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", – говорится в заявлении ведомства.

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