США и Канада достигли соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Как сообщает Report, об этом канадскому телеканалу CTV News заявил высокопоставленный американский источник.

По информации СМИ, в скором времени министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сделают совместное заявление. При этом отмечается, что, несмотря на то, что сделка достигнута, ее еще предстоит окончательно утвердить.

Отметим, США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.