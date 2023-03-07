О нас

США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов

США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов Координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет встретились с представителями алмазной отрасли. Они обсудили с бизнесом важность его участия "в будущих импортных мерах в отношении России", в
Финансы
7 марта 2023 г. 09:14
США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов

Координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет встретились с представителями алмазной отрасли. Они обсудили с бизнесом важность его участия "в будущих импортных мерах в отношении России", в частности, российских алмазов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну в Украине", - сказано в сообщении.

В феврале Польша при согласовании десятого пакета антироссийских санкций поставила шесть условий, одним из которых было ограничение в будущем поставок российских алмазов. Об аналогичных планах говорили страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США). Сейчас под санкциями США и Великобритании находится российская АЛРОСА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US, EU want to deprive Russia of diamond income

Другие новости из категории

Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию
Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию
7 марта 2023 г. 10:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2023)
7 марта 2023 г. 09:15
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2023)
7 марта 2023 г. 09:15
Избран новый член Попечительского совета Бюро обязательного страхования
Избран новый член Попечительского совета Бюро обязательного страхования
6 марта 2023 г. 14:17
Страховые выплаты за совершенные азербайджанскими водителями ДТП за рубежом выросли на 28%
Страховые выплаты за совершенные азербайджанскими водителями ДТП за рубежом выросли на 28%
6 марта 2023 г. 13:28
В Азербайджане страховые выплаты по ДТП с участием иностранных водителей выросли на 40%
В Азербайджане страховые выплаты по ДТП с участием иностранных водителей выросли на 40%
6 марта 2023 г. 13:10
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль 2023 года)
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль 2023 года)
6 марта 2023 г. 13:05
Сборы по договорам страхования системы Зеленая карта выросли на 25%
Сборы по договорам страхования системы "Зеленая карта" выросли на 25%
6 марта 2023 г. 12:55
Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара
Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара
6 марта 2023 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023)
6 марта 2023 г. 09:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi