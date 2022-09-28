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США готовят новые антироссийские санкции в финансовой сфере

США готовят новые антироссийские санкции в финансовой сфере США готовят новую серию антироссийских санкций, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры.
Финансы
28 сентября 2022 г. 17:00
США готовят новые антироссийские санкции в финансовой сфере

США готовят новую серию антироссийских санкций, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", — пишет газета.

Источники издания отмечают, что меры могут быть направлены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Также санкции могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".

Среди других рассматриваемых мер — отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.

Однако пока окончательного решения по санкциям нет, сообщает издание.

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Версия на английском языке US preparing new financial sanctions against Russia

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