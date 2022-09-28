США готовят новые антироссийские санкции в финансовой сфере

США готовят новую серию антироссийских санкций, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
"Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", — пишет газета.
Источники издания отмечают, что меры могут быть направлены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир". Также санкции могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".
Среди других рассматриваемых мер — отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.
Однако пока окончательного решения по санкциям нет, сообщает издание.