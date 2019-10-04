США достигли минимального уровня безработицы за 50 лет

В сентябре 2019 года безработица в США упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7% и достигла минимального уровня с декабря 1969 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства труда США.

Опрошенные ранее эксперты не ожидали снижения показателя.

Число рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 136 тысяч после роста на пересмотренные 168 тысяч в августе. Аналитики ожидали, что в сентябре показатель увеличится на 145 тысяч.