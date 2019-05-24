США будут наказывать торговых партнеров за манипуляции с валютой

США могут начать вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые намеренно занижают стоимость нацвалют по отношению к доллару.

Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил глава минторговли США Уилбур Росс.

Американские власти считают, что такая мера позволит продемонстрировать иностранным партнерам, что США смогут найти способ вернуть экономический ущерб, причиненный недобросовестной торговлей.

"Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям", — заявил Росс.

В минторговли также добавили, что разработают критерии для определения стран, которые манипулируют курсом национальной валюты.