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Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца Согласно поправке, срок действия закона увеличен до 5 апреля 2021 года
Финансы
26 декабря 2020 г. 14:46
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о поправках к закону "О полном страховании вкладов".

Как передает Report, согласно поправке, срок действия закона увеличен до 5 апреля 2021 года.

Напомним, что закон "О полном страховании вкладов" был принят 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Цель заключалась в недопущении возможного вывода вкладов из банков после двойной девальвации маната в 2015 году. 4 марта прошлого года Милли Меджлис продлил срок действия закона на 1 год, а 13 марта этого года - еще на 9 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmanətlərin tam sığortalanması müddəti daha 4 ay uzadıldı

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