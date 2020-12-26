Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Согласно поправке, срок действия закона увеличен до 5 апреля 2021 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о поправках к закону "О полном страховании вкладов".

Как передает Report, согласно поправке, срок действия закона увеличен до 5 апреля 2021 года.

Напомним, что закон "О полном страховании вкладов" был принят 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Цель заключалась в недопущении возможного вывода вкладов из банков после двойной девальвации маната в 2015 году. 4 марта прошлого года Милли Меджлис продлил срок действия закона на 1 год, а 13 марта этого года - еще на 9 месяцев.