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Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца Срок действия закона “О полном страховании вкладов”, принятого в Азербайджане в 2016 году и потерявшего силу 4 декабря этого года, будет продлен еще на 4 месяца.
Финансы
7 декабря 2020 г. 16:39
Срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен еще на 4 месяца

Срок действия закона “О полном страховании вкладов”, принятого в Азербайджане в 2016 году и потерявшего силу 4 декабря этого года, будет продлен еще на 4 месяца.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект уже поступил в Милли Меджлис.

Согласно документу, срок действия закона будет продлен до 5 апреля 2021 года.

Напомним, что закон “О полном страховании вкладов” был принят 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Цель состояла в том, чтобы предотвратить отток вкладов из банков после двух девальваций маната в 2015 году. 4 марта прошлого года Милли Меджлис продлил срок действия закона на 1 год, а 13 марта этого года - еще на 9 месяцев.

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