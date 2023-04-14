Срок обращения евробондов SOCAR истек

Срок обращения евробондов на сумму 1 млрд долларов США, размещенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) сроком на 10 лет истек, основной долг был полностью погашен.

Срок обращения евробондов на сумму 1 млрд долларов США, размещенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) сроком на 10 лет, истек, основной долг был полностью погашен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Было отмечено, что андеррайтером (исполнителем процесса эмиссии) евробондов с купонной доходностью 4,75% стал немецкий Deutsche Bank, один из крупнейших мировых банков.

Номинальная стоимость еврооблигаций SOCAR составила 1 000 долларов США, а рыночная цена в течение периода обращения росла до 1 071 доллара США в зависимости от спроса. Купонные выплаты производились каждые 6 месяцев, при этом владельцы еврооблигаций получили в общей сложности 475 млн долларов США за 10 лет.