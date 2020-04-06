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Срочные переводы можно перевести на карту онлайн

​Срочные переводы можно перевести на карту онлайн

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В связи с угрозой распространения коронавируса средства, полученные через систему срочных денежных переводов "Золотая Корона", можно зачислить на пластиковую карту через мобильное приложение.

Как сообщили Report в компании, перевод денег на карту VISA или Mastercard (Maestro) любого банка Азербайджана возможен через мобильное приложение https://koronapay.com/m/az15.

Для зачисления денег на карту вам потребуется выбрать опцию зачисления на карту, ввести ФИО получателя, указанные при отправке перевода, указать данные банковской карты получателя.

Видео инструкция: https://yadi.sk/d/6Q4N6T_RPjQ0gA.

Клиентам в Азербайджане оказывает услуги РНКО "Платежный центр".

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