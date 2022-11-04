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Средства, предусмотренные в целевые бюджетные фонды, сократятся на 47%

Средства, предусмотренные в целевые бюджетные фонды, сократятся на 47% В Азербайджане в следующем году из государственного бюджета в целевые бюджетные фонды планируется выделить 348,9 млн манатов.
Финансы
4 ноября 2022 г. 10:22
Средства, предусмотренные в целевые бюджетные фонды, сократятся на 47%

В Азербайджане в следующем году из государственного бюджета в целевые бюджетные фонды планируется выделить 348,9 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Это на 47,3% меньше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

В следующем году в целевой бюджетный фонд ”Автомобильные дороги " будет выделено 330 млн манатов, в Государственный фонд охраны окружающей среды - 3,6 млн манатов, в Фонд защиты и воспроизводства лесов -12,4 млн манатов, в Государственный фонд восстановления минерально-сырьевой базы - 0,9 млн манатов, в Фонд развития, восстановления и защиты водных биоресурсов - 0,3 млн манатов, в специальные фонды соответствующих ведомств, созданных для управления и защиты особо охраняемых природных территорий, - 1,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məqsədli büdcə fondlarına ayırmalar 47 % azaldılır

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