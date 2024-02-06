Средства инвесторов перетекают из Китая в США

Средства инвесторов перетекают с бирж Китая в акции компаний США, в которых сейчас сосредоточена почти половина капиталов на фондовом рынке планеты. Это наивысший показатель примерно за 20 последних лет.

Средства инвесторов перетекают с бирж Китая в акции компаний США, в которых сейчас сосредоточена почти половина капиталов на фондовом рынке планеты. Это наивысший показатель примерно за 20 последних лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Согласно расчетам базирующейся в Токио исследовательской компании QUICK, по состоянию на 2 февраля, совокупная цена акций компаний США составила 51 трлн долларов. Она увеличилась на 1,4 трлн долларов по сравнению с данными на последний день торгов 2023 года. Это 48,1% всех средств, присутствующих сейчас на мировых фондовых рынках - наивысший показатель с сентября 2003 года.

В то же время с начала нынешнего года биржи Китая, включая Гонконг, потеряли 1,7 трлн долларов. На фондовый рынок страны сейчас приходится примерно 10% средств, присутствующих на биржах планеты. По данным Nikkei, это почти вдвое меньше, чем было на пике этого показателя в июне 2015 года. По мнению газеты, инвесторы теряют надежду на быстрый рост экономики Китая и проявляют растущий интерес не только к США, но и к фондовым рынкам Японии и Индии.

Из 500 компаний с наивысшей в мире капитализацией 236 приходятся сейчас на Соединенные Штаты. Их число увеличилось на 15% по сравнению с ситуацией три года назад. На Китай в этом списке сейчас приходится 35 корпораций. Это на 60% меньше, чем было три года назад.