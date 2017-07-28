Средства Госнефтефонда Азербайджана увеличились на 1,6 млрд долларов в этом году

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне средства Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) увеличились на 1 643,9 млн долларов (включая внебюджетные доходы в 1 288,8 млн долларов) или 4,96% и составили 34 790,9 млн долларов. Как сообщает Report, это следует из опубликованных Счетной палатой данных.

По информации, за отчетный период доходы ГНФАР выполнены в объеме 6 127,2 млн манатов или 3 504,7 млн долларов, что означает 73,2% предусмотренной в бюджете суммы (8 370,6 млн манатов). Расходы фонда выполнены в объеме 5 533,8 млн манатов или 3 149,6 млн долларов, что равно 38,2% предусмотренной в бюджете суммы (14 483,9 млн манатов).

Внебюджетные доходы в долларовом выражении составили 1 288,8 млн долларов, внебюджетных расходов за этот период не было.

В первом полугодии текущего года доходность инвестиционного портфеля составила 1,12%, что на 0,62 п.п. превышает показатель прошлого года.

Как отмечают в Палате, рост доходности связан с исполнением расходной части ниже запланированного уровня, а также повышением в годовом сравнении доходности инвестиций в акции.

Основная причина выполнения общих доходов на уровне 73,2% за 6 месяцев кроется в средневзвешенной цене на нефть на уровне 53 долларов за баррель, в то время как в госбюджете заложена цена экспорта сырой нефти на уровне 40 долларов/баррель.

В целом, средства фонда в манатном выражении составили 57 474,2 млн манатов на 1 июля 2017 года.

Выполнение расходов фонда на уровне 38,2% связано с тем, что предназначенный для обеспечения макроэкономической стабильности трансферт в ЦБА манатов выполнен на 32,7% ниже предусмотренного объема в 7 500,0 млн манатов (2 448,3 млн манатов).

Трансферт ГНФАР в госбюджет, предусмотренный в объеме 6 100,0 млн манатов, за первое полугодие выполнен на уровне 49,1% (2 991,0 млн манатов).