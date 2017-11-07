 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Средства целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" будут также финансироваться из государственного бюджета

    Решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-задэ

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение об изменении “правил расхода средств целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог республиканского и местного значения на территории страны".

    Как передает Report, решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-задэ.

    В соответствие с изменением, в источники формирования средств фонда добавлены также средства из государственного бюджета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi