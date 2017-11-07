Средства целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" будут также финансироваться из государственного бюджета

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение об изменении “правил расхода средств целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог республиканского и местного значения на территории страны".

Как передает Report, решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-задэ.

В соответствие с изменением, в источники формирования средств фонда добавлены также средства из государственного бюджета.