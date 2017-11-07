Средства целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" будут также финансироваться из государственного бюджета

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение об изменении “правил расхода средств целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог республиканского и местного значения на территории страны".
Как передает Report, решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-задэ.
В соответствие с изменением, в источники формирования средств фонда добавлены также средства из государственного бюджета.
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