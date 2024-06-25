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Среднемесячная зарплата в Баку выросла почти на 10%

Среднемесячная зарплата в Баку выросла почти на 10% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-апреле этого года составила 1 тыс. 282,6 маната.
Финансы
25 июня 2024 г. 14:32
Среднемесячная зарплата в Баку выросла почти на 10%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-апреле этого года составила 1 тыс. 282,6 маната.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Было отмечено, что среднемесячная заработная плата в столице выросла на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Отметим, что в январе-апреле текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане выросла на 10,2% до 1 тыс. 007,5 маната по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

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Версия на английском языке Baku's wage boom: average salaries surge almost 10%
Версия на азербайджанском языке Bakıda orta əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

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