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Средняя зарплата в Баку приближается к 1 200 манатам

Средняя зарплата в Баку приближается к 1 200 манатам В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 169,3 маната.
Финансы
14 февраля 2024 г. 14:28
Средняя зарплата в Баку приближается к 1 200 манатам

В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 169,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление статистики города Баку.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Баку была на 9,5% выше, чем за соответствующий период 2022 года.

Напомним, что в январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане выросла на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достигла 923,1 маната.

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Версия на английском языке Average salary in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке Bakıda orta aylıq əməkhaqqı 1 200 manata yaxınlaşır

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