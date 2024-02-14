Средняя зарплата в Баку приближается к 1 200 манатам

В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 169,3 маната.

В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 169,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление статистики города Баку.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Баку была на 9,5% выше, чем за соответствующий период 2022 года.

Напомним, что в январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане выросла на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достигла 923,1 маната.