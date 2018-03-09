Средняя процентная ставка по депозитам в инвалюте в Азербайджане упала до исторического минимума

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Средняя годовая процентная ставка по депозитам в иностранной валюте в Азербайджане на 1 февраля текущего года составила 2,92%.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА), это самая низкая процентная ставка с 2003 года.

Процентные ставки по депозитам в инвалюте снизились на 0,08 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,48 процентных пункта в годовом исчислении. А 1 февраля процентная ставка по депозитам юридических лиц составила 1,4%, физических лиц - 3,58%.