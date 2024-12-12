Средняя месячная заработная плата в Азербайджане выросла почти на 8%

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике Азербайджана, за январь-октябрь составила 993,2 маната.

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике Азербайджана, за январь-октябрь составила 993,2 маната.

Как передает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в таких отраслях, как добывающая промышленность, финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и связь, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 ноября, в экономике Азербайджана трудоустроено 1 773 300 человек. Из них 881 700 заняты в государственном секторе, а 891 600 - в частном.