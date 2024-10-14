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Средняя месячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8%

Средняя месячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8% Средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-августе этого года составила 997,1 маната, что на 8% больше прошлогоднего показателя.
Финансы
14 октября 2024 г. 12:39
Средняя месячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8%

Средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-августе этого года составила 997,1 маната, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в таких отраслях, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и связь, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 сентября 2024 года число наемных работников в экономике страны составило 1754,9 тыс. человек, из которых 878,3 тыс. заняты в государственном секторе, а 876,6 тыс. - в частном.

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Версия на английском языке Average monthly salary up by about 8% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 % artıb

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