Средняя месячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8%

Средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-августе этого года составила 997,1 маната, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-августе этого года составила 997,1 маната, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в таких отраслях, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и связь, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 сентября 2024 года число наемных работников в экономике страны составило 1754,9 тыс. человек, из которых 878,3 тыс. заняты в государственном секторе, а 876,6 тыс. - в частном.