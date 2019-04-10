Средний размер ипотечного кредита в Азербайджане достиг 50 тыс. манатов

Средний размер ипотечного кредита по гослинии в Азербайджане по итогам февраля составил 49 500 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше показателя по итогам января, на 0,8% - по сравнению с началом года и на 8,3% в годовом сравнении.

Ежемесячная сумма погашения также растет. Так, на конец февраля эта цифра составила 349 манатов, что больше на 0,3% в месячном сравнении, на 0,6% по сравнению с началом года и 7,1% в годовом сравнении.

Средний срок выдачи кредитов за год не изменился (281 месяц), среднегодовая процентная ставка по кредитам в годовом сравнении сократилась на 0,1 процентных пункта, по сравнению с началом года и месячном исчислении – на 0,02% - до 6,53%.