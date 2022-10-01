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Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 13%

Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 13% 10:14 В январе-июле текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку составила 1 071,8 маната.
Финансы
1 октября 2022 г. 10:43
Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 13%

В январе-июле текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку составила 1 071,8 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно данным, это на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Отметим, что в первом полугодии среднемесячная номинальная зарплата в Баку составила 1 065,7 маната.

В январе-июле 2022 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в стране увеличилась на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 831,3 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата наиболее высокая в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, научной и технической областях, а также в секторе информации и связи.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Baku up over 13%
Версия на азербайджанском языке Bakıda orta aylıq əməkhaqqı 13 %-dən çox artıb

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