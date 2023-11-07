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Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 10%

Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 10% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономической и социальной сферах города Баку за январь-август 2023 года составила 1 174,7 маната.
Финансы
7 ноября 2023 г. 16:36
Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 10%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономической и социальной сферах города Баку за январь-август 2023 года составила 1 174,7 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно данным, это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в январе-августе 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 923 маната.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda orta aylıq əməkhaqqı 10 % artıb

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