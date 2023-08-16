Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1,2 тыс. манатов

В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 177,3 маната.

В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 177,3 маната.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Было отмечено, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников выросла на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Отметим, что в январе-июне этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 921,9 маната.