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Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1,2 тыс. манатов

Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1,2 тыс. манатов В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 177,3 маната.
Финансы
16 августа 2023 г. 12:18
Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1,2 тыс. манатов

В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 177,3 маната.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Было отмечено, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников выросла на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Отметим, что в январе-июне этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 921,9 маната.

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