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Среднемесячная зарплата в Баку приближается к 1,2 тыс. манатов

Среднемесячная зарплата в Баку приближается к 1,2 тыс. манатов В январе-апреле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 172,4 маната.
Финансы
26 июня 2023 г. 12:33
Среднемесячная зарплата в Баку приближается к 1,2 тыс. манатов

В январе-апреле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 172,4 маната.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Было отмечено, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников выросла на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Отметим, что в январе-апреле этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 10,86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 913,9 маната.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda orta aylıq əməkhaqqı 1 200 manata yaxınlaşır

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