Среднемесячная зарплата в Баку превысила 1000 манатов

В январе-августе текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку составила 1 068,7 манатов.

В январе-августе текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку составила 1 068,7 манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В январе-августе текущего года среднемесячная зарплата наемных работников в стране выросла на 14,3%, до 829 манатов. В нефтегазовом секторе этот показатель составил 3 485,5 маната, в ненефтегазовом - 778,1 маната. Зарплата сотрудников государственных предприятий составила 780,1 маната, частных - 884,5 маната.