​Среднемесячная зарплата в Азербайджане возросла на 28%

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Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 107,2 тыс. человек или 7%, по состоянию на 1 марта составив 1 641,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 911,4 тыс. заняты в государственном, 730,1 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,5% заняты в сфере образования, 18% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг, 7,3% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% - финансов и страховой деятельности, 13% - других секторах экономики.

В январе-феврале этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 28,4% и составила 712,3 маната.