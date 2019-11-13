​Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 723 манатов

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 5,6% и по состоянию на 1 октября составило 1639,1 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 909,5 тыс. заняты в государственном, 729,6 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,2% заняты в сфере образования, 17,8% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,3% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг, 7,6% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - финансов и страховой деятельности, 13% - других секторах экономики.

В январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 11,7% и составила 603,5 маната.

Однако в результате повышения с 1 сентября минимальной заработной платы на 250 манатов, существенного роста оклада госслужащих, а также повышения заработной платы в частном секторе в сентябре 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране достигла 723,4 маната, что на 35,8% больше, чем в сентябре прошлого года и на 21,6% превышает показатель за август.