Среднемесячная зарплата в Азербайджане достигла 588 манатов

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 4,6% и по состоянию на 1 августа составило 1 613,8 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 902,4 тыс. заняты в государственном, 711,4 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,5% заняты в сфере образования, 18% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - здравоохранения и социальных услуг, 7,5% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - финансов и страховой деятельности, 12,6% - других секторах экономики.

В январе-июле этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 8,4% и составила 587,7 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.