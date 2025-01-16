Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 8%

12:04

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике Азербайджана, в январе-ноябре 2024 года составила 996,8 маната, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, наиболее высокая заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере информации и связи, а также в сфере транспорта и складского хозяйства.

По состоянию на 1 декабря 2024 года численность наемных работников в экономике страны составила 1 млн 775,3 тыс. человек, из которых 884,4 тыс. человек заняты в государственном сектор, а 890,9 тыс. - в частном.

Из числа наемных работников 18,5% заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,5% - в образовании, 12,9% - промышленности, 8,5% - здравоохранении и социальном обслуживании населения, 6,7% - строительстве, 6,4% - государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,2% - транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,2% - финансовой и страховой деятельности, а 15% - других отраслях экономики.