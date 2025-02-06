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Среднемесячная зарплата в Азербайджане в 2024г выросла на 8%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане в 2024г выросла на 8% Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2024 году составила 1 009,2 маната, что на 8,1% выше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
6 февраля 2025 г. 17:05
Среднемесячная зарплата в Азербайджане в 2024г выросла на 8%

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2024 году составила 1 тыс. 9,2 маната, что на 8,1% выше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, наиболее высокая заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

По состоянию на 1 января 2025 года численность наемных работников в экономике страны составила 1 млн 778,5 тыс. человек, из которых 882,8 тыс. человек заняты в государственном секторе, а 895,7 тыс. - в частном.

Из числа наемных работников 18,5% заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,5% - образовании, 13,5% - промышленности, 8,5% - здравоохранении и социальном обслуживании населения, 6,6% - строительстве, 6,3% - государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,3% - транспорте и складском хозяйстве, 3,8% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2,7% - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,2% - финансовой и страховой деятельности, а 15,1% - других отраслях экономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 % artıb

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