Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 6%

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ За январь-май этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,3% и составила 520,1 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.

Число работающих по найму по состоянию на 1 июня 2017 года в Азербайджане составило 1 525,2 тыс. человек, из них 886,4 тыс. человек заняты в государственном, 638,8 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,9% заняты в сфере образования, 19,0% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,6% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 7,1% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,8% - прочих секторах экономики.