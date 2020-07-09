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Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25% Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%
Финансы
9 июля 2020 г. 13:13
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%

На 1 июня текущего года число наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 91 тыс. человек или на 5,7% и составило 1 681,7 тыс. человек, из них 930 тыс. в государственном секторе экономики, 751,7 тыс. - в негосударственном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 19,8% заняты в сфере образования, 17,9% торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% промышленности, 8% здравоохранения и социальных услуг для населения, 7,8% строительства, 6,7% государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,5% транспорта и складского хозяйства, 3,4% профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% финансовой и страховой деятельности, 14% - в других сферах экономики.

В январе-мае этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 728,9 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan rises 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 25% artıb

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