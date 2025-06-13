Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%

В январе-апреле этого года средняя ежемесячная номинальная заработная плата работников, занятых по найму в экономике Азербайджана, составила 1 100,6 маната, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата была выше в таких сферах экономики, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 мая этого года численность наемных работников в экономике страны составила 1 млн 771,7 тыс. человек, из которых 876,3 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 895,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

18,7% наемных работников были заняты в торговле; ремонте транспортных средств, 18,5% - в образовании, 13,7% - в промышленности, 8,5% - в здравоохранении и оказании социальных услуг населению, 6,6% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,2% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,9% - в других сферах экономики.