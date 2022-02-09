Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 3%

На 1 января текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с 1 января прошлого года увеличилась на 6,4 тыс. человек или на 0,4%, до 1705,1 тыс. человек.

На 1 января текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с 1 января прошлого года увеличилась на 6,4 тыс. человек или на 0,4%, до 1705,1 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 904,7 тыс. из них заняты в государственном секторе экономики, а 800,4 тыс. - в негосударственном секторе.

В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране увеличилась на 3,4% по сравнению с 2020 годом и составила 732 маната.