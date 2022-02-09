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Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 3%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 3% На 1 января текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с 1 января прошлого года увеличилась на 6,4 тыс. человек или на 0,4%, до 1705,1 тыс. человек.
Финансы
9 февраля 2022 г. 16:26
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 3%

На 1 января текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с 1 января прошлого года увеличилась на 6,4 тыс. человек или на 0,4%, до 1705,1 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 904,7 тыс. из них заняты в государственном секторе экономики, а 800,4 тыс. - в негосударственном секторе.

В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране увеличилась на 3,4% по сравнению с 2020 годом и составила 732 маната.

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Версия на английском языке Average salary in Azerbaijan up by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 3 %-dən çox artıb

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